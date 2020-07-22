За сутки COVID-19 в Украине заболели 83 медика

22.07.2020 09:46

Укринформ

По состоянию на 22 июля COVID-19 был подтвержден у 8103 медицинских работников, за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 83 медработников.

Об этом на брифинге 22 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки заболели 829 человек. Всего за все время пандемии COVID-19 заболели 60 995 человек, из которых 4329 детей и 8103 медработника", — сказал Степанов.

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За сутки COVID-19 подтвержден у 83 медицинских работников и у 75 детей.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Киеве — 132, Львовской области — 124, Ивано-Франковской области — 78, Закарпатской области — 60, Харьковской области — 57.

По материалам: ukrinform.ru