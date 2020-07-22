Зеленский обговорил с резервистами законопроект о призыве

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22.07.2020 16:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины изменения в законодательство, касающиеся военного резерва.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Благодаря вам мы защищаем и защитили нашу независимость и территориальную целостность от российской агрессии. И сейчас, исполнив свой долг, вы продолжаете службу в оперативном резерве своих воинских частей. Я считаю, что Украине очень повезло с такими героями, которых всегда характеризуют как мужественных, патриотичных и — одно из самых главных качеств — профессиональных людей нашей страны», — обратился Зеленский к резервистам.

На встрече Президент предложил детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов. В частности, речь идет о проектах законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации исполнения воинского долга в особый период».

Зеленский во время встречи с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины / Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru