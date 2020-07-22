Жителям ОРДЛО придется ждать: источник сообщил, когда могут открыть «границу» между «ДНР» и «ЛНР»

Открытия «границы» между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» в ближайшее время не будет. Такой информацией располагает информационный ресурс из ОРДЛО «Луганский инсайд».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

По информации ресурса «Луганский инсайд» «граница» между незаконными «республиками» на Донбассе пока еще будет закрыта. Ресурс пишет, что долгожданное событие для жителей ОРДЛО не произойдет в июле.

Ресурс пишет, что вся эта ситуация «глупая и странная». Стоить отметить, что официальная причина закрытых «границ», между «республиками» — это коронавирус. Но, в то же время ресурс отмечает, что граница с РФ открыта.

Напоследок автор публикации добавил, что есть вероятность, что «республики» откроют между собой «границы» в начале августа.

Как известно, ранее вопрос открытия «границы» между псевдореспубликами пообещал решить главарь «ДНР» Денис Пушилин. А вот, по информации ресурса «Донбасский кейс», если НВФ и откроют контрольно-пропускные пункты на «границе» между «республиками», то работать они каждый день не будут.

Ранее мы сообщали, что Андрей Смолий прокомментировал ситуация с захватом заложников в Луцке.