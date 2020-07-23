Активист Шабунин сообщил о поджоге неизвестными его дома

23.07.2020 08:32

Укринформ

Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции», активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.



Об этом он сообщил в Facebook.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели тому назад газовая служба проверила счетчик и все соединения», – написал Шабунин.

Читайте также: В Одессе из-за конфликта через застройку облили нечистотами депутата Найема

Он пообещал позже рассказать журналистам обо всем непосредственно на месте, возле собственного дома.

«Благословляю исполнителей и заказчиков, последнее спасибо за мотивацию работать еще больше», — отметил активист.

По материалам: ukrinform.ru