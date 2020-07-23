Активист Шабунин сообщил о поджоге неизвестными его дома
Активист Шабунин сообщил о поджоге неизвестными его дома
23.07.2020 08:32
Укринформ
Руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции», активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.
Об этом он сообщил в Facebook.
"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели тому назад газовая служба проверила счетчик и все соединения», – написал Шабунин.
Читайте также: В Одессе из-за конфликта через застройку облили нечистотами депутата Найема
Он пообещал позже рассказать журналистам обо всем непосредственно на месте, возле собственного дома.
«Благословляю исполнителей и заказчиков, последнее спасибо за мотивацию работать еще больше», — отметил активист.
По материалам: ukrinform.ru