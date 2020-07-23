ЦПК просит Зеленского взять на личный контроль инцидент с домом Шабунина

23.07.2020 18:20

Укринформ

В Центре противодействия коррупции призвали Президента Владимира Зеленского взять под личный контроль инцидент с поджогом дома активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

"Мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому взять под личный контроль расследование нападений на активистов, в том числе посягательство на жизнь Виталия Шабунина и его семьи", — говорится в сообщении.

В ЦПК назвали инцидент с домом Шабунина посягательством на его жизнь и жизнь членов его семьи.

"Мы связываем это с профессиональной антикоррупционной деятельностью Виталия и "ЦПК", — отмечается в Центре противодействия коррупции.

Уточняется, что защита Шабунина будет добиваться изменения квалификации преступления, поскольку предварительно правоохранители квалифицировали пожар как умышленное повреждение имущества (часть 2 статьи 194 УКУ).

«Также мы как организация будем требовать изменения подследственности дела, поскольку полиция находится под непосредственным влиянием министра внутренних дел Арсена Авакова, отставки которого мы требуем длительное время», — говорится в сообщении.

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Как сообщает полиция Киевской области, для раскрытия инцидента с пожаром дома активиста Виталия Шабунина создана следственно-оперативная группа из числа работников Следственного управления, Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Бориспольского отдела полиции.

«По состоянию на 14.00 час для раскрытия преступления и привлечения виновных в поджоге дома к ответственности создана следственно-оперативная группа из числа работников Следственного управления, Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Бориспольского отдела полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

По материалам: ukrinform.ru