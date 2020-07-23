Дело "Золотого мандарина": ВАКС продолжил Бернацкой срок действия обязанностей

23.07.2020 12:24

Укринформ

Высший антикорсуд продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязательства одной из подозреваемых по делу «Золотого Мандарина Ойл» — экс-заместителю министра юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего первого заместителя министра юстиции — подозреваемой по делу о завладении и легализации более 54,179 млн гривень государственных средств», — говорится в сообщении.

Так, по решению суда, процессуальные обязательства — прибывать по первому вызову к детективу, прокурору, следователю; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми — продлены еще на 60 суток.

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В САП напомнили, что, по информации следствия, в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного экс-нардепу и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн гривень как невыплаченную задолженность со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако, как сообщают в САП, следствие установило, что несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте ЕСПЧ не сообщил.

«Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом — организатором схемы, который произошел за полгода до обращения в ЕСПЧ», — отмечается в сообщении.

В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Минюста, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружеском урегулировании спора, на основании которого обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого Мандарина Ойл» 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании этого в феврале 2016 года Минюст перечислил эту сумму денег.

В САП отметили, что часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания об обстоятельствах совершенного уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщалось, 4 февраля ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 7 млн ​​грн бывшему первому замминистра юстиции Натальи Бернацкой, которая фигурирует в так называемом деле "Золотого Мандарина Ойл". Позднее Бернацкая внесла 7 млн ​​залога.

СМИ связывают "Золотой Мандарин Ойл" с бывшим народным депутатом Георгием Логвинским.

По материалам: ukrinform.ru