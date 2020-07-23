Ляшко прогнозирует, что весной человечество получит вакцину от COVID-19

Общество
Таисия Слепцова0
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Ляшко прогнозирует, что весной человечество получит вакцину от COVID-19

Ляшко прогнозирует, что весной человечество получит вакцину от COVID-19

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23.07.2020 01:26

Укринформ

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предполагает, что весной 2021 году человечество будет иметь вакцину от COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом эффективнее", — сказал Ляшко.

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Заместитель министра здравоохранения отметил, что сегодня весь мир борется с пандемией, однако даже введены беспрецедентные карантинные меры привели к более 15 млн случаев в мире, из которых более 600 тысяч — летальны.

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Напомним: ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.

Сейчас в мире только по официально подтвержденным данным уже более 15 миллионов людей инфицировались коронавирусной болезнью.

По материалам: ukrinform.ru


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