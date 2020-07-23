Нацбанк уверенно двигает доллар к отметке 28 гривен: ситуация на валютном рынке 23 июля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 23 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 23 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,77 гривен, что на 11 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 51 копейку дороже, впервые за полтора года превысив отметку в 32 гривны, и стоит сегодня 32,18 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 23 июля:

1 доллар США стоит 27,7798 гривен;

1 евро – 32,1898 гривен;

1 российский рубль – 0,3920 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,60 гривен, продажа 27,90 гривен за единицу;

— евро: покупка 31,80 гривен, продажа 32,30 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 22 июля 2020 года