Пожар в доме Шабунина: полиция не получала информацию о взрывчатке

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23.07.2020 13:36

Укринформ

В полицию пока не поступала информация о том, что могло стать причиной пожара в доме активиста Виталия Шабунина, и говорить о причинах этого происшествия можно будет только после получения заключений экспертиз.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Информация о какой-то взрывчатке (которая могла быть найдена на месте происшествия — ред.) или чем-то подобном, не поступала. Однако, всю информацию о том, что могло повлечь возгорание, мы можем получить только после поступления соответствующих заключений экспертиз", — отметила Грохольская.

Она отметила, что ранее пожар был ликвидирован, дом — частично поврежден.

Пожар в доме Шабунина / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

"Сейчас также идет дополнительный осмотр (места происшествия — ред.), который проводят полиция, лаборатория научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области с привлечением экспертов пожарно-технической службы ГСЧС. И что они нашли, пока неизвестно, так как комплексная работа еще продолжается", — сказала Грохольская.

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Ранее СМИ сообщали со ссылкой на соучредителя ОО "Центр противодействия коррупции" Дарию Каленюк, что на месте пожара в доме председателя ЦПК Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки.

Как сообщалось, руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.

По материалам: ukrinform.ru