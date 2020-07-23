«Полтавский террорист» отпустил заложника и сбежал в лес

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Роман Скрипник, который сегодня, во время задержания взял в заложники полицейского и уехал с ним на авто, убежал от правоохранителей.

Полиция
Полиция. Фото — facebook.com/UA.National.Police/

Об этом передает «НБН» ссылаясь на сообщение полиции.

По сообщением Полтавской полиции, «террорист», при попытке задержания, сбежал от правоохранителей и скрылся в лесу. Перед этим он отпустил своего заложника:

«Преступник бросил автомобиль среди дороги и побежал в сторону лесопосадки. Сейчас спецоперацию по его задержанию продолжается. Преступник опасен и вооружен».

Что касается заложника-полицейского, то с ним всё в порядке, добавили в полиции.

Зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперацію по затриманню небезпечного озброєного злочинця. Заручника звільнено. Він неушкоджений.

Gepostet von Поліція Полтавської області am Donnerstag, 23. Juli 2020

 

Напомним, ранее мы писали, что в Полтаве неизвестный мужчина взял в заложники полицейского.


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