Посол Британии призывает полноценно расследовать пожар в доме Шабунина

23.07.2020 14:48

Укринформ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала полноценно расследовать причины пожара в доме руководителя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

"Шокированна новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. К счастью, никто не пострадал. Очень важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", — отметила посол.

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Как сообщалось, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» активист Виталий Шабунин сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его дом.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

По материалам: ukrinform.ru