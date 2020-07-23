СМИ сообщают, что «полтавского террориста» задержали: в МВД всё отрицают

Общество
Христина Качоровська0
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Несколько Telegram-каналов стали писать, что спеоперация по задержанию «полтавского террориста» Романа Скрипника завершена.

 

Мужчина в Полтаве захватил в заложники полицейского
Мужчина в Полтаве захватил в заложники полицейского. Фото — rbc.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, в Telegram «НАШ» и «Легитимный» стали писать, что Скрипника, который взял в заложники полицейского и на авто поехал в торону Киева, уже задержали и полиция готовит брифинг по этому случаю.

В то же время, издания «РБК-Украина» ссылаясь на свои источники в полиции пишет, что спецопераця продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что известно о «полтавском террористе».


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