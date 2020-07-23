В апреле-июне почти 160 тысяч украинцев получили медпомощь безвозмездно — НСЗУ

23.07.2020 05:27

Укринформ

В апреле-июне 158 тысяч граждан получили медицинскую помощь по приоритетным направлениям лечения, за это Национальная служба здоровья (НСЗУ) оплатила медучреждениям более 1,2 миллиарда гривен.

Об этом НСЗУ сообщает в Facebook.

"В апреле-июне почти 158 000 пациентов получили медицинскую помощь по приоритетным услугам Программы медгарантий бесплатно, за их лечение и обследование заплатило государство. На сегодня НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам по приоритетным услугам более 1 млрд 220 млн грн", — говорится в сообщении.

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В частности, 16 377 пациентов получили помощь при инсульте, 4 943 пациента — при инфаркте, 60 674 пациентки — при родах; оказана медицинская помощь 8 718 новорожденным, из которых 677 родились с весом до 1500 гр; проведено 66 903 обследования для раннего выявления онкологических заболеваний.

В 2020 году Программа медицинских гарантий включает 5 приоритетных медицинских услуг: лечение острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь при родах и сложных неонатальных случаях; инструментальные обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Более 700 тысяч наших граждан ежегодно нуждаются в медицинской помощи по этим направлениям.

В медучреждения при контрактации на предоставление приоритетных услуг предъявляются повышенные требования. В частности, эти учреждения должны иметь необходимое оборудование для проведения обследования и лечения, врачей и медперсонал соответствующей квалификации. Например, учреждения законтрактованы на лечение инсульта, должны обязательно иметь аппараты КТ и МРТ, учреждения для лечения инфаркта — ангиограф, а учреждения для проведения инструментальных исследований — современное оборудование, например, цифровой маммограф для проведения маммографии, видеооборудование — для эндоскопии.

Предоставление пациентам приоритетных услуг НСЗУ оплачивает по повышенному тарифу, а тарифы на лечение инфаркта и инсульта с 1 июля были еще существенно увеличены.

По материалам: ukrinform.ru