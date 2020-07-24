ГБР направило в суд дело в отношении хулиганских действий экс-сотрудников СБУ

24.07.2020 05:56

Укринформ

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников Службы безопасности Украины, которых обвиняют в избиении активиста Автомайдана в 2015 году.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса Службы безопасности Украины и полковника запаса Службы безопасности Украины, которые обвиняются в хулиганстве", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, следствие установило, что 12 июня 2015 года между експрацівниками СБУ возник конфликт с активистом ОО "Автомайдан" во время движения на автомобиле Volkswagen Touareg по вул. Лаврской в г. Киеве, и в результате конфликта они избили активиста.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве.

По материалам: ukrinform.ru