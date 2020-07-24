Муждабаев обратился к Интерполу касаемо политического преследования со стороны РФ

24.07.2020 00:24

Укринформ

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев направил обращение в Интерпол из-за манипуляций и преследования со стороны РФ.

Об этом говорится в заявлении журналиста, которое опубликовал адвокат Владимир Кутовой в Facebook.

"Намерены доказывать международным организациям тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, которая будет направляться со стороны России в Интерпол в отношении крымских татар, должна подвергаться самой тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан", — говорится в сообщении.

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В Интерпол направили превентивное заявление с целью открыть файл на Айдера Муждабаева и "в дальнейшем весь российский хлам, который они называют доказательствами, будет собираться в нашем файле и будет изучаться вместе с нашими аргументированными заявлениями и объяснениями".

Как сообщалось, Айдер Муждабаев 22 мая заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации. Согласно опубликованным Муждабаевым документам Адвокатской палаты Москвы и постановлением суда, его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в "терроризме" заместителю генерального директора телеканала ATR Айдеру Муждабаеву. Его также объявили в международный розыск.

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Сам Муждабаев назвал сообщения следственный комитет "лучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага, который мы отмечаем 26 июня".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "политическим преследованием" возбужденное Россией дело против Муждабаева.

Фото: Александр Гончаров

По материалам: ukrinform.ru