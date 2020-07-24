Полноценной работы КПВВ может еще долго не быть: источник рассказал, почему «ДНР» невыгодно открывать «границу» с Украиной

Информационный ресурс «Донбасский кейс» пишет, что так называемой «ДНР» невыгодно открывать КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Из-за закрытой «границы» люди покупают продукты, лекарства и другие необходимые товары на территории «республики». Тем самым торговые сети «ДНР» увеличивают свой товарооборот.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Владельцы торговых сетей в «ДНР» заинтересованы в том, чтобы КПВВ на линии разграничения на Донбассе как можно дольше оставались закрыты. Таким образом, жители временно оккупированных территорий будут покупать необходимые товары в «республике», а не ехать за ними на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщила, «начальник отдела торговли и технического регулирования Минпромторга» Дарья Мирошник торговые сети «ДНР» а первом полугодии 2020 года увеличили розничный товарооборот почти на 40%. Такие показатели не являются результатом того, что уровень жизни у жителей «ДНР» вырос.

«Это результат того, что «власти ДНР» перекрыли «границу» с Украиной, где немалая доля людей покупали продукты, лекарства и другие необходимые товары», — пишет ресурс.

Ресурс пишет, что владельцы торговых сетей незаинтересованные в том, чтобы подконтрольные НВФ КПВВ на Донбассе снова начали полноценно работать. Кроме того, ресурс пишет, что у некоторых владельцев крупных торговых сетей есть связи с «властями республики», которые влияют на принятие решений об открытии пунктов пропуска.

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