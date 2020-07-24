В Украине коронавирусом заразились почти 8200 медиков, больше всего — на Львовщине
В Украине коронавирусом заразились почти 8200 медиков, больше всего — на Львовщине
24.07.2020 17:32
Укринформ
Больше всего медиков заболели COVID-19 во Львовской области.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
"По состоянию на 24 июля всего в Украине зарегистрировано 8 196 подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано во: Львовской области — 959, Черновицкой — 697, Закарпатской — 639, Киеве — 628, Ривненской области — 585", — говорится в сообщении.
В ЦОЗ отмечают, что одним из средств защиты медиков от COVID-19 являются правильно подобранные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Их выбирают учитывая характер взаимодействия с пациентом и потенциальный путь инфицирования.
"Каждый медицинский работник должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, оценивать риски и решать, какой именно СИЗ и когда применять. Руководители учреждений здравоохранения должны организовывать обучение работников и обеспечить их необходимым количеством СИЗ", — отмечают в ЦОЗ.
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Средства индивидуальной защиты, которые используют медицинские работники, должны соответствовать требованиям государственных стандартов.
Информация о том, какие существуют требования к средствам индивидуальной защиты, доступна на сайте ЦОЗ.
Информация о том, какие существуют требования к средствам индивидуальной защиты, доступная на сайте ЦОЗ.
По материалам: ukrinform.ru