В Украине коронавирусом заразились почти 8200 медиков, больше всего — на Львовщине

24.07.2020 17:32

Укринформ

Больше всего медиков заболели COVID-19 во Львовской области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 24 июля всего в Украине зарегистрировано 8 196 подтвержденных случаев COVID-19 среди медиков. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано во: Львовской области — 959, Черновицкой — 697, Закарпатской — 639, Киеве — 628, Ривненской области — 585", — говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что одним из средств защиты медиков от COVID-19 являются правильно подобранные средства индивидуальной защиты (СИЗ). Их выбирают учитывая характер взаимодействия с пациентом и потенциальный путь инфицирования.

"Каждый медицинский работник должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, оценивать риски и решать, какой именно СИЗ и когда применять. Руководители учреждений здравоохранения должны организовывать обучение работников и обеспечить их необходимым количеством СИЗ", — отмечают в ЦОЗ.

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Средства индивидуальной защиты, которые используют медицинские работники, должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Информация о том, какие существуют требования к средствам индивидуальной защиты, доступна на сайте ЦОЗ.

Информация о том, какие существуют требования к средствам индивидуальной защиты, доступная на сайте ЦОЗ.

По материалам: ukrinform.ru