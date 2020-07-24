ВСП пожаловался в прокуратуру из-за вызовов на допрос в деле судей ОАСК

24.07.2020 16:50

Укринформ

Высший совет правосудия обратился в Офис генерального прокурора с просьбой расследовать вмешательство в деятельность членов ВРП в связи с вызовом их в качестве свидетелей в производстве в отношении судей Окружного административного суда Киева.

Об этом информирует пресс-служба ВСП.

«22 июля 2020 года в Высший совет правосудия поступили сообщения членов ВСП Виктора Грищука, Павла Гречкивского и Олега Прудивуса о вмешательстве в их деятельность. Решением от 23 июля 2020 года Высший совет правосудия обратился в Офис генерального прокурора с просьбой обеспечить проверку этих сообщений с соблюдением предписаний статьи 19 Конституции Украины и статьи 214 «Начало досудебного расследования» Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСП исходил из того, что члены ВСП были вызваны в качестве свидетелей в уголовном производстве, в котором судьи ОАСК являются подозреваемыми, «при обстоятельствах, когда орган досудебного расследования в ВСП еще не направил ходатайство в отношении судей ОАСК», и при этом повестки о вызове, как уточняется, «не содержат исчерпывающей информации, предусмотренной статьей 137 УПК Украины».

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«Учитывая определенные Конституцией Украины и Законом Украины «О Высшем совете правосудия» полномочия Высшего совета правосудия вызов членов Совета на допрос способом, не предусмотренным УПК Украины, нарушает гарантии независимости членов ВСП и содержит признаки вмешательства в деятельность членов ВСП и создание искусственных препятствий в их работе», — подчеркивают в ВСУ.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, имевшей целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

По материалам: ukrinform.ru