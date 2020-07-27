Родителей и учителей едва ли не повергли в шок – информационный ресурс рассказал о новых правилах для школьников и педагогов в «ЛНР»

В связи с пандемией коронавируса, «власти» так называемой «ЛНР» ввели новые требования по организации работы школ в «республике» в 2020/21 учебном году. Как сообщает информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд», некоторые требования очень странные.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

«Власти» так называемой «ЛНР» ознакомили родителей учеников и педагогов с новыми требованиями по организации работы школ в новом учебном году, который начнется 1 сентября 2020 года.

«Многих родителей, и даже учителей, эти требования, едва ли не повергли в шок», — пишет ресурс.

Автор публикации отмечает, что один из пунктов требований будет очень сложным для выполнения. Отныне ребенок, которые переехал учиться из одного города в другой или приехал из другой страны, будет приниматься в класс, только после тестирования на коронавирус. При этом ресурс отмечает, что в так называемой «ЛНР» негде сделать тест на коронавирус.

Кроме того, «власти республики» требуют, чтобы школьники соблюдали на переменах дистанцию в 1,5 метра. Автор публикации иронично отметил, что неужели люди, которые сочиняли данные правила, верят, что ученики будут соблюдать дистанцию.

Но и это еще не все. Ресурс пишет, что во время занятий в школе, учителя и ученики должны каждые три часа менять защитные медицинские маски. При этом медицинскими масками педагоги и ученики должны обеспечивать себя сами.

Ресурс предполагает, что нововведения соблюдаться не будут.

« «Чиновникам» нужно было создать видимость «борьбы с коронавирусом» и создать условия для очной формы обучения, вот и написали эту бумажку», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что в работе КПВВ «Еленовка» возможны серьезные изменения.