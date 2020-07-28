Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Общество
Таисия Слепцова0

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

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28.07.2020 14:54

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призывает судей быть объективными, независимыми и честными в своей ежедневной работе.

Об этом он заявил во время торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должность, сообщает пресс-служба главы государства.

«Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и исполнительность — верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нынешний вызов перед судьями — восстановление доверия граждан к судебной системе, обеспечение права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Участие Президента Украины в торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности / Фото: president.gov.ua

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

«С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины», — обратился глава государства к новым судьям.

Он подчеркнул, что общество и государство ожидают, чтобы каждое судебное решение было взвешенным, справедливым и законным.

Сегодняшний день Зеленский назвал важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли работать должным образом из-за отсутствия судей.

По его словам, в местных общих судах отныне будут вершить правосудие более 200 новых судей.

«С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины», — сказал глава государства.

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Зеленский пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были сказаны в первый и последний раз.

«Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина», — резюмировал Президент, поздравляя судей, и пожелал каждому из присутствующих больших профессиональных свершений.

По материалам: ukrinform.ru


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