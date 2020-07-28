Более 200 новых судей местных судов приняли присягу

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28.07.2020 14:54

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призывает судей быть объективными, независимыми и честными в своей ежедневной работе.

Об этом он заявил во время торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должность, сообщает пресс-служба главы государства.

«Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и исполнительность — верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нынешний вызов перед судьями — восстановление доверия граждан к судебной системе, обеспечение права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Участие Президента Украины в торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности / Фото: president.gov.ua

«С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины», — обратился глава государства к новым судьям.

Он подчеркнул, что общество и государство ожидают, чтобы каждое судебное решение было взвешенным, справедливым и законным.

Сегодняшний день Зеленский назвал важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли работать должным образом из-за отсутствия судей.

По его словам, в местных общих судах отныне будут вершить правосудие более 200 новых судей.

«С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины», — сказал глава государства.

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Зеленский пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были сказаны в первый и последний раз.

«Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина», — резюмировал Президент, поздравляя судей, и пожелал каждому из присутствующих больших профессиональных свершений.

По материалам: ukrinform.ru