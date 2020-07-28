До 25% «не больных» ковидом на самом деле – больны. Что с этим делать?

Аналитика

28.07.2020 13:05

Укринформ

Министр Степанов признал: четверть ПЦР-тестов могут ошибаться. И это не только в Украине. Плохо, что мы до сих пор отстаем в глубине тестирования

Министр здравоохранения Максим Степанов на днях сильно разволновал публику, сказав на брифинге, что до 25% ПЦР-тестов, давших отрицательный результат, могут быть ложными. Как пояснил министр, поскольку мазок берется из ротоглотки, то в случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирование может быть ложноотрицательным. На самом деле подобные обсуждения уже давно велись в медицинских кругах. О том же не раз говорили и пациенты. Но теперь этот факт, можно сказать, признан официально.

Подробнее о том, что еще влияет на результаты ПЦР-диагностики и как можно избежать ошибок — далее в материале.

Опытные специалисты проверяют несколько раз и ориентируются на «клинику»



Лариса Мороз

Время от времени врачи наблюдают такую ситуацию: результаты ПЦР-теста пациента пришли отрицательные, но по симптоматике у него — ну, классический ковид. Это подтверждает в комментарии Укринформу главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз. «Мы наблюдали, что первый и второй результаты ПЦР-теста могут быть негативные, и только третий положительный. Подобная ситуация заметна примерно в 10-15% случаев. Поэтому нужно делать дополнительно тестирование на иммуноглобулины М, ведь если вирус спустился ниже, его захватишь мазком», — говорит Лариса Мороз.



Александр Дуда

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика Александр Дуда говорит, что опытные врачи прежде всего ориентируются на «клинику», а уже потом на анализы. Если есть клинические проявления — их нужно учитывать в первую очередь.

«Особенно ярко погрешности тестирования были заметны в начале эпидемии. Удивляться нечему, потому что есть вопросы к качеству китайских тест-систем, которые закупает Украина. Тест-системы должны быть сертифицированы и от производителя, которому можно доверять. Стоит смотреть, в каких странах они использовались и какую достоверность там показали», — отмечает Александр Дуда.



Бижан Шаропов / Фото: Фейсбук

Специалист в области молекулярной биологии и генетики и соучредитель компании Ukrainian Genetic Technologies, производящей наборы химических реагентов, Бижан Шаропов рассказывает, что в самом начале эпидемии эффективность ПЦР-тестов зависела от банальной проблемы — правильности забора пробы и ее транспортировки. «Часто для забора использовались старые ватные тампоны с деревянной основой. И вот в этом были проблемы, потому что для исследования пробы не рекомендуется использовать ни вату, ни деревянные палочки, поскольку продукты их распада подавляют полимеразную цепную реакцию. Но постепенно все усвоили, что нужно использовать вискозные тампоны с пластиковой основой. Также научились пользоваться «транспортной» средой — это смесь из около 10-ти компонентов, выступающая как бы консервантом для вируса. Хотя с «транспортной средой до сих пор тяжело — она хотя и дешевая, но ее трудно производить», — говорит Бижан Шаропов. Он добавляет, что сейчас ситуация с подготовкой материала для ПЦР-исследования улучшилась, так как специалисты уже получили необходимые навыки и надеются, что с развитием ПЦР-тестирование удастся в целом улучшить диагностику в Украине.

Тесты ошибаются не только в Украине, но у нас их еще и недостаточно

О том, что данные ПЦР-тестов могут давать ложный отрицательный результат, говорят и за рубежом. К примеру, еще в первый день лета ученые Университета Джонса Хопкинса (США) представили итоги исследования достоверности результатов ПЦР-тестирования. По их данным, не менее 20% ПЦР-тестов показывают ложный отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на Science Daily. Ученые пришли к выводу, что больше всего ошибок дают тесты, взятые в течение первых трех дней после заражения.

А точна ПЦР-диагностика только на восьмой-девятый день, когда пациент уже несколько дней чувствует симптомы болезни. «Ученые установили, что возможность ложного отрицательного результата составляет до 100% в первый день инфицирования и снижается до 67% на четвертый день. На восьмой день вероятность такой ошибки падает до 20%», — пишет издание.

К подобным выводам пришли и ученые из Бристольского университета (Великобритания). «Во время систематического обзора точности ПЦР-тестов было установлено, что ПЦР-тесты дают ложноотрицательные показатели от 2% до 29% случаев. Это свидетельствует о том, что чувствительность к COVID-19 в ПЦР-тестов составляет 71-98%», — говорится в исследовании. Но при этом специалисты отмечают, что не могут предоставить точные данные о чувствительности ПЦР-тестов, поскольку не все пациенты приходят сдавать анализы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции во второй раз. Поэтому ученые призывают не ограничиваться сдачей ПЦР-теста на COVID-19 только один раз.



Вадим Аристов

Инфекционист, стратег и директор Revival Institute Вадим Аристов говорит, что ложно-отрицательные результаты по 25% инфицированных — это только верхушка айсберга. «Даже больных с симптомами тестируют только часть, а об обнаружении тестами большей части бессимптомных носителей — от государства вообще пока речь не идет. С другой стороны, отечественная система здравоохранения не построила доверия и легкого входа в нее, потому многие пациенты оказываются в больницах очень поздно. Да и сами люди летом уже не очень спешат обращаться к врачу при легких симптомах», — отмечает г-н Аристов. Но отмечает, что больше всего на объемы выявления инфицированных в Украине влияют малые мощности сети лабораторий «В других странах тестирование делают в таком объеме, чтобы количество положительных ответов было на уровне 1-2%. Тогда считается, что охватили достаточно контактов, чтобы не пропустить тех, кто имеет инфекцию и движет эпидемию. У нас же этот показатель колеблется на уровне 6-11%. Это означает одно: нужно больше тестировать. Но у нас пока выбрали другую стратегию — оказывать помощь более тяжелым больным и, растянув во времени эпидемию, ждать вакцину».

На вопрос о том, скажется ли на общей картине заболеваемости то, что до 25% результатов ПЦР-тестов могут быть ложно-отрицательными, эксперт отвечает, что об этом не нужно волноваться. «Об утрате возможности найти вирус при переходе основного процесса из носоглотки в нижние дыхательные пути — давно известная науке закономерность. О качестве лабораторных материалов или навыков персонала она никоим образом не говорит. И на общегосударственную политику это тоже не столь существенное влияние — ведь при поздних фазах болезни тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) часто дополняют методом иммуно-ферментного анализа. Поэтому общественности нужно беспокоиться не об этих 25% результатов пациентов поздней фазы болезни — на ней человек уже очень мало распространяет инфекцию. А о недостаточном направлении на тестирование методом ПЦР на ранних этапах и о задержке результатов. Ведь для пресечения эпидемии нужно тестировать очень быстро: если за один день — то от найденных инфекций достаточно находить 50% контактных лиц, если за три дня — это уже 100% контактов. У нас тестирование происходит в течение недели и даже больше», — резюмирует Вадим Аристов.

Что ж, по состоянию на конец июля в Украине провели более 970 тысяч ПЦР-тестов, что вдвое меньше, чем в соседней и соразмерной по численности населения Польше, где уже проведено 2,1 миллиона тестов. К осени обещают нарастить мощности по тестированию вдвое (сейчас в сутки проводится около 15 тысяч ПЦР-исследований) — если этого удастся достичь, то у нас будет немного больше уверенности в том, что эпидемия контролируется.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru