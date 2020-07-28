Предприниматели ТЦ "Барабашово" пикетировали Офис Президента

28.07.2020 21:41

Укринформ

Около 100 предпринимателей харьковского ТЦ "Барабашово" приняли участие в ряде пикетов в Киеве, выступая против строительства дороги через рынок.

В Харькове люди не видят возможности достучаться до местных властей, заявил в комментарии корреспонденту Укринформа начальник пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев.

"Не имея шансов в Харькове остановить строительство дороги через территорию рынка, в результате чего будут демонтированы около 2 тысяч предпринимательских рабочих мест, харьковчане поехали в Киев, где провели пикеты под Офисом Президента Украины, зданиями Генпрокуратуры и посольства Турецкой Республики. Они требуют остановить городскую власть, которая привлекла к строительству дороги турецкую кампанию и наняла молодых людей спортивного телосложения, которые охраняют строительство дороги и избивают тех, кто выступает против. Эти кровавые расправы уже имеют уголовные признаки, в результате чего может произойти международный скандал, которой коснется имиджа турецкой компании" , — заявил Зайцев.

По его словам, участники выездной акции оставили во всех учреждениях, возле которых прошли пикеты, письма-обращения к Президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и послу Турецкой Республики в Украине Ягмуру Ахмету Гульдере.

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Зайцев добавил, что участники акции настаивают не только на остановке строительства дороги, но и на "проведении расследования незаконных действий харьковской власти, а также бездействия полиции, наказании виновных и проведении общественных слушаний о ситуации со строительством дороги".

Как сообщал Укринформ, утром 20 июля представители ТЦ "Барабашово" пытались повредить строительную технику, которая прибыла к метро "Киевская" для начала земляных работ. Они также установили палаточный городок и пообещали, что он останется на этом месте, пока застройщики не начнут строить дорогу в объезд рынка.

К тому же в Харькове прошли многочисленные акции протеста против строительства дороги через рынок.

26 февраля на очередной сессии Харьковского горсовета городской голова Геннадий Кернес заявил о начале строительства дороги через ТЦ "Барабашово": "Дорога будет построена, несмотря ни на что, потому что улучшит транспортную доступность к отдаленному Салтовскому жилмассиву".

По материалам: ukrinform.ru