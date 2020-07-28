Суд взыскивает свыше 5 миллионов с художника Марчука за аренду земли под музей

28.07.2020 16:57

Укринформ

Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании более пяти млн грн с ООО "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука" в пользу Киевского городского совета за неуплату аренды земельного участка.

Об этом говорится в постановлении суда от 17 июня 2020 года.

"Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука"… в пользу Киевского городского совета… 4 807 619,50 грн (четыре миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот девятнадцать гривень 50 копеек) задолженности, 472 171,14 грн (четыреста семьдесят две тысячи сто семьдесят одну гривню 14 копеек) инфляционных потерь, 125 847,16 грн (сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок семь гривень 16 копеек) 3% годовых и 90 054,85 ​​грн (девяносто тысяч пятьдесят четыре гривни 85 копеек) судебного сбора", — говорится в решении суда.

В материалах суда отмечается, что договор об аренде земельного участка датирован 2010 годом.

Суд обратил внимание на наличие неоднократных обращений ответчика об уменьшении размера арендной платы, в частности, в связи с невозможностью начать строительство музейного комплекса, длительным согласованием разрешительной документации, ростом стоимости работ и т.п.

Суд установил, что ответчик совершал необходимые действия, направленные на строительство многофункционального культурного центра "Музей художника Ивана Марчука". "Однако по независящим от него причинам, связанным, в частности, с длительным согласованием разрешительной документации, ростом цен на работы и материалы, сложным финансовым состоянием и неблагоприятной экономической ситуацией, отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, ответчик не смог выполнить свои обязательства по договору", — указано в материалах суда.

В то же время, указывают в суде, предоставленные ответчиком доказательства длительного несогласования проектной документации, невыполнение истцом и Министерством культуры Украины задекларированных намерений относительно принятия участия в создании музея, не могут служить основанием для невыполнения условий договора аренды земельного участка или основаниями для освобождения ответчика от ответственности за такое невыполнение.

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Укринформ обратился за комментариями в Министерство культуры и информационной политики, а также в Киевский городской совет по поводу этой ситуации.

Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат Премии им. Шевченко. В 2007 году попал в рейтинг 100 гениев современности, который составила британская газета Дейли телеграф.

По материалам: ukrinform.ru