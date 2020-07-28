В городах Украины прошла акция в поддержку армии

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27.07.2020 23:24

Укринформ

В городах Украины прошла акция в поддержку войска, в которой приняли участие активисты патриотических организаций и политических партий.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в Харькове прошла акция "Защити войско — сохрани Украину" возле здания Харьковской ОГА.

В Харькове акция «Защити войско — сохрани Украину» проходила возле ОГА / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

Активисты, в частности, выступают против того, что у военных отобрали право на разведку, запретили использовать дроны, а снайперы больше не смогут прикрывать наши позиции.

В 19 часов около сотни протестующих собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко, далее люди двинулись колонной через центр города к стенам Львовской ОГА.

Под облгосадминистрацией активисты провели митинг.

В Херсоне на площади Свободы около 80 человек вышли на акцию «Защитим армию», протестуя против условий прекращения огня на Донбассе.

В Херсоне поддержали всеукраинскую акцию «Защитим армию» / Фото: Ирина Староселец Укринформ

По материалам: ukrinform.ru