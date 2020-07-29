685 гривен ежемесячно: в Минсоцполитики рассказали, кто из пенсионеров получит пособие

В Кабмине приняли решение о выплате ежемесячной государственной соцпомощи одиноким пенсионерам в возрасте 80 лет и старше, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом решении сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

«Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», — указано в сообщении.

Кроме этого в Министерстве рассказали, что делают все для решения амбициозной задачи по увеличению размеров пенсий. Для этого потребуются дополнительные денежные ресурсы. Речь идет о проведении индексации пенсионных выплат с 1 марта 2021 года.

Ранее сообщалось о том, когда, кому и сколько добавят к пенсии.