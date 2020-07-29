Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозе Зеленскому

29.07.2020 19:12

Укринформ

Народный депутат из фракции “Евросолидарность” София Федына заявила, что ей вручили обвинительный акт по делу об угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала во время включения в эфире телеканала «Прямый», сообщает пресс-служба политсилы.

«На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Зверобой — ред.) и другими фигурантами подобных «дел» было все же мнение, что президенту не захочется быть попущенным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил. Но ныне дело передается в суд», — отметила Федына.

По ее мнению, "в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали… и в чем в наших словах угроза его жизни".

В то же время она отметила, что ей инкриминируется преступление за три фразы: «А знаешь, там стреляют», «А знаешь, там разрываются гранаты» и «Кто думает, что он бессмертен».

Она среди прочего также заявила, что подобные дела — «это первая ласточка к тотальной цензуре».

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Как сообщал Укринформ, следователи центрального аппарата ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федыне и волонтеру Марусе Зверобой. Дело возбуждено по факту их высказываний в адрес Президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.

10 марта 2020 года Печерский райсуд избрал Федыне меру пресечения в виде личного обязательства.

12 мая Федына сообщила, что ГБР предоставило документ, досудебное следствие по делу, где фигурирует она и волонтер Маруся Зверобой, завершено.

По материалам: ukrinform.ru