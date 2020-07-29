Институт нацпамяти выпустил ролик к 155-летию митрополита Шептицкого

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29.07.2020 17:33

Укринформ

29 июля отмечается 155 лет со дня рождения митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. К этой дате Украинский институт национальной памяти совместно с Bober Film Studio посвятил выход нового проникновенного видео в рамках цикла «Люди эпохи».

Об этом сообщается на официальном сайте УИНП, где и презентован ролик.

"Андрей Шептицкий — одна из самых многогранных личностей в украинской истории. Польский граф, который стал украинским священником. Монах, который умел зарабатывать деньги и учил этому украинцев. Богач, который практически все до копейки отдавал на развитие украинской церкви, науки, культуры, патриотическое воспитание молодежи. Патриот, который всю жизнь отстаивал украинскую идею, – и имел конфликт с ОУН из-за неприятия насильственных методов борьбы за эту идею. Человек, который с христианским смирением принимал всякую власть — и имел смелость перечить сильным мира сего", — пишут о личности Шептицкого в УИНП.

В то же время отмечают, что сложно найти деятеля, чей авторитет среди населения еще при жизни был настолько безоговорочным. Даже советская система, которая с легкостью клеймила своих оппонентов «врагами народа» и сотнями расстреливала и уничтожала в лагерях, не осмелилась тронуть митрополита Андрея. Зато позже бросила все силы на его дискредитацию, выставляя как «пособника нацистов» и ответственного за «преступления ОУН». В независимой Украине история митрополита Андрея Шептицкого возвращается во всей своей силе и правде.

Скачать этот и другие ролики из серии «Люди эпохи» высокого качества можно здесь.

В УИНП напомнили, что Андрей Шептицкий, который при крещении по латинскому обряду в костеле Святой Троицы родового городка Брухналя получил имена Роман, Александер, Мария Шептицкий родился 29 июля 1865 года в селе Прилбичи Яворовского уезда на Львовщине. Он происходил из одного из древнейших и богатейших украинских боярских родов Галичины. Роман получил соответствующее высокому происхождению образование (в университетах Львова, Кракова, Вроцлава, Вены, Мюнхена). Получил степень доктора права, теологии и философии, пробовал себя и на военной службе, но из-за сложного заболевания оставил ее. За короткое время прошел все ступени духовной карьеры: от принесенных первых монашеских обетов и пострига, во время которого принял имя Андрей (1888 год), до интронизации на митрополичий престол в 1901 году.

Шептицкий много путешествовал по миру с духовной миссией и всегда отстаивал права украинцев. В начале Первой мировой войны митрополит был заключен. Годы изгнания в Российской империи, он использовал для распространения идей греко-католической церкви. В Киеве в 1917 году встретился с деятелями Центральной Рады, а затем тут же создал Генеральный викариат для Восточной Украины. В том же году он вернулся в Галичину.

Митрополит Андрей был избран членом Национальной Рады Западно-Украинской Народной Республики, почетным президентом Украинской Национальной Рады во Львове, а впоследствии – Всеукраинской Национальной Рады. Осуждая политику пацификации в Галичине, Шептицкий призвал польское правительство прекратить репрессии в отношении украинцев, остановить преследования православных священников и разрушения православных церквей. Он не остался в стороне от процессов, происходивших на подсоветской Украине. Вместе с другими епископами резко осуждал Голодомор 1932-1933 годов. Начал акцию по сбору помощи для голодающих на Приднепровье. Советское правительство от этой помощи отказалось.

В годы Второй мировой войны Андрей Шептицкий оставался духовным лидером украинцев. По его благословению 30 июня 1941 года был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Во время нацистской оккупации митрополит спас жизни более 200 евреям в Галиции, учредив и возглавив кампанию по их сокрытию при участии большого количества духовенства УГКЦ.

Умер Андрей Шептицкий 1 ноября 1944 года. Львов прощался со своим наставником пять дней. Похоронен был в крипте собора святого Юра.

Подробнее о жизни и судьбе митрополита Андрея Шептицкого можно прочитать на сайте УИНП и по ссылке.

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Как сообщал Укринформ, в день 155-й годовщины со дня рождения Андрея Шептицкого в Офисе Президента выразили надежду, что имя митрополита займет достойное место среди Праведников народов мира. "Митрополит Шептицкий является образцом любви к ближнему. Спасая жизни людей во времена Второй мировой войны, он снискал особое уважение еврейской общины. Справедливо ожидаем, что в ближайшее время имя Андрея Шептицкого займет свое место среди Праведников народов мира”, — подчеркнули в ОП.

Как сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман 21 января обратился с письмом к руководителю израильского института «Яд Вашем» с просьбой в преддверии Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому звание «Праведника народов мира».

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение раввина.

По материалам: ukrinform.ru