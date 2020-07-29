Мобильные операторы предупреждают о мошенничестве из-за переноса номеров

29.07.2020 20:00

Укринформ

Упрощение услуги переноса мобильного номера к другому оператору незарегистрированным абонентом имеет риски мошенничества.

На этом подчеркнули украинские мобильные операторы на круглом столе в Киеве «Последствия и риски изменений в регулировании услуги переноса мобильных номеров».

«Регулятор вводит новшество — возможность переноса обезличенного абонента. Эта процедура может создать новые возможности для мошенничества. Мы имеем информацию от банков, что это происходит уже сейчас, а нововведения лишь увеличат такую возможность. Если номер будет перенесен мошенническими действиями к другому оператору, абонент, у которого исчезнет этот номер, будет связываться прежде всего со своим оператором с вопросом, почему у него не работает мобильная связь, а тот лишь сможет ответить, что его номер был перенесен», — отметил директор по маркетингу «Киевстар» Павел Даниман.

Он предостерег, что при таких условиях абонент на довольно длительное время останется без связи, доступа к своим банковским счетам, мессенджеров, которые идентифицируются по телефонным счетам, а вся его идентификация может исчезнуть или перейти в другие руки.

По мнению Данимана, регулятор предложил упростить перенос мобильного номера из-за того, что за год этой услугой воспользовалось лишь 0,1% от всех абонентов мобильной связи, а это очень мало. Зато он напомнил, что контрактные абоненты, которые хотят перенести свой номер к другому оператору, могут воспользоваться безопасной услугой так называемого «единого окна».

Читайте также: Уже почти шесть тысяч украинцев сменили оператора с сохранением номера

В то же время директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут отметил, что именно безымянность абонента (в Украине 90% предоплатных абонентов – ред.) создает большие риски мошенничества при переносе мобильного номера от одного оператора к другому.

«Когда у оператора-донора нет возможности идентифицировать абонента, который собрался переходить к другому оператору, и вместо этого абонент приходит к оператору-реципиенту, вот тут-то и возникает большой риск. Украинцы имеют большие потери денег в результате манипуляций и мошенничества с картами и телефонами, подменой сим-карт. Если это будет принято, регулятор НКРСИ упрощает мошенникам доступ к номерам абонентов, их портацию переноса», — отметил Когут.

Тем временем, у регулятора объясняют нововведение сложностью и затратностью услуги переноса номера и попыткой сделать ее проще. А случаи мошенничества там связывают не с изменением абонентского номера, а сим-карты.

Читайте также: Кредиты через сим-карты: 25 мошеннических call-центров выманивали деньги в интернете

«Низкий спрос на услугу связан со сложным и затратным для потребителя алгоритмом предоставления услуги переноса номера. Потребителю надо минимум трижды обратиться к представителям разных операторов. При этом сервисных центров обслуживания абонентов становится все меньше. Изменения позволят упростить порядок подачи заявлений на ППН и процесс идентификации абонента, который подает соответствующую заявку, и ввести принцип одного окна. А случаи мошенничества связаны не со сменой абонентского номера, а со сменой сим-карты, и это уже находится в другой плоскости», — отметил Григорий Гриша, заместитель директора департамента связи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Зато, как считает Людмила Цейтлина, начальница отдела проектно-аналитической работы «Vodafone Украина», ППН не был введен своевременно (Украина стала последней в Европе, где услуга начала действовать в 2019 году – ред.), а потому ее влияние на рынок телекоммуникаций не слишком значительное. И вряд ли это связано с тем, что эта услуга сложная.

Читайте также: Денисова советует изучать, какие персональные данные собирают бесплатные VPN-сервисы

"Получение этой услуги несложное, и с учетом сегодняшнего состояния мобильного рынка и экономического состояния в Украине, релевантно именно для того, чтобы защищать абонента. И по нашим самым оптимистичным прогнозам, никогда влияние на рынок услуги ППН не превышало 5%", — отметила она.

Интересы абонентов существенно изменились в сторону прежде всего безопасности и доверия к цифровой среде, в которой проходит повседневная жизнь. Соответственно «защита идентичности от преступных посягательств должна стать категорическим императивом и для провайдеров, и для органов власти», считает эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

«В последнее время возник, набрал сил и стал вездесущим принципиально новый феномен – цифровая идентичность. Под ней следует понимать все цифровые активы – адрес электронной почты, номера телефонов, учетные записи, сайты, блоги. Они, во-первых, однозначно ассоциируются с человеком, а, во-вторых, выполняют часто исключительную роль в его жизни. Цифровая идентичность – это не просто новая сущность, это одна из важнейших новых ценностей. Отсутствие телефона не становится катастрофой, а вот кража личных данных – номера телефона, а через него мессенджеров, Фейсбука, блогов и т.п. – почти всегда означают серьезные и долгосрочные проблемы для человека», — подчеркнул эксперт.

По материалам: ukrinform.ru