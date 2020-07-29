Очереди делаются искусственно – Замлинский о ситуации на КПВВ «ДНР»

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский заявил, что НВФ на подконтрольных им КПВВ на Донбассе «буквально издеваются над людьми».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

По словам Замлинского, боевики «ДНР» специально не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию. Тем самым провоцируют людей на агрессию.

«Мы ведь прекрасно понимаем – очереди делаются искусственно, люди становятся агрессивными», — заявил замминистра.

По словам чиновника, совершенно иное отношение к людям на подконтрольной Украине территории.

«Мы делаем все, думая о людях. Но, я, конечно, понимаю, что, чем лучше будет у нас, тем соответственно, оккупационные «власти» ОРДО будут делать, так, чтобы нашим людям было хуже», — заявил чиновник.

По словам замминистра, украинские власти увеличили время работы КПВВ на Донбассе, а вот НВФ сделали наоборот – они сознательно сократили время работы подконтрольного им пункта пропуска.

Стоить отметить, что подконтрольный «властям ДНР» пункт пропуска «Еленовка» с 27 июля работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Кроме того, действует ряд ограничений для пересечения КПВВ, о чем неоднократно жаловались люди в сосетях. В свою очередь главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин ранее заявлял, что возможно, КПВВ «Еленовка» будет работать три раза в неделю.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» заговорили о присоединении «республики» к Ростовской области.