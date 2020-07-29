Одиноким пенсионерам 80+ назначили ежемесячную помощь — 685 гривень

29.07.2020 18:52

Укринформ

Кабмин установил порядок выплаты ежемесячной соцпомощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет и требующим постоянного постороннего ухода, ее размер составит 685 грн.

Такое решение было одобрено на заседании правительства 29 июля, сообщает корреспондент Укринформа

Как пояснили в Минсоцполитики, решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн).

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года (для ее начисления будет произведен перерасчет).

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Как сообщал Укринформ, 2 июня Верховная Рада приняла в повторном втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" (законопроект № 2494).

Документ, в частности, предусматривает назначение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

По материалам: ukrinform.ru