Олег Ляшко хочет через суд отменить налоговые уведомления на полмиллиона

Общество
Таисия Слепцова0

Олег Ляшко хочет через суд отменить налоговые уведомления на полмиллиона

Олег Ляшко хочет через суд отменить налоговые уведомления на полмиллиона

29.07.2020 18:40

Укринформ

Лидер "Радикальной партии", экс-нардеп Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в Киеве об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», — говорится в сообщении.

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Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве, датированные декабрем 2019 года, согласно которым налогоплательщику увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.

Суд ныне решает вопрос об открытии производства по этому админиску.

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По материалам: ukrinform.ru


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