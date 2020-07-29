Олег Ляшко хочет через суд отменить налоговые уведомления на полмиллиона

29.07.2020 18:40

Укринформ

Лидер "Радикальной партии", экс-нардеп Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в Киеве об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева», — говорится в сообщении.

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Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве, датированные декабрем 2019 года, согласно которым налогоплательщику увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.

Суд ныне решает вопрос об открытии производства по этому админиску.

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По материалам: ukrinform.ru