Прогноз погоды на 30 июля 2020 года: в Украине жара начнет спадать, в отдельных регионах пройдут дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 июля в Украине жара начнет спадать, местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В четверг, 30 июля, погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт с северо-запада Европы, который принесет частичное ослабление жары в некоторых регионах и кратковременные грозовые дожди со шквалами и даже с градом.

В северных областях страны температура опустится до +25… +28 градусов, в западных областях температурный фон останется прежним с температурой 24 — 28 градусов тепла.

В центральных областях Украины в четверг еще сохранится жара при температуре воздуха, до +29… +33 градусов.

Осадки наиболее вероятны в западных областях, местами на севере, в Харьковской области. А вот на юге, в Луганской и Донецкой областях дожди не предвидятся.

Киев в четверг тоже окажется по влиянием атмосферного фронта, осадки могут начаться ночью и продолжиться днем. Жара отступит и в течение дня температура ожидается в пределах +26… +28 градусов.

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