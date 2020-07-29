В Охматдете планируют проводить до 100 трансплантаций костного мозга в год — ОП

29.07.2020 17:42

Укринформ

Национальная детская спецбольница «Охматдет» сможет проводить ежегодно до 100 родственных и неродственных трансплантаций костного мозга при заполнении всех кадровых позиций.

Об этом рассказали Президенту Владимиру Зеленскому во время посещения по случаю открытия нового корпуса больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Охматдет» сможет проводить 50-100 родственных и неродственных трансплантаций костного мозга при заполнении всех кадровых позиций. Потребность в проведении таких операций по Украине составляет 200-250 случаев в год. Сейчас в больнице проводится до 25 родственных трансплантаций в год ", — говорится в сообщении.

В то же время в ОП сообщили, что в открытом сегодня корпусе заработает шесть новых отделений.

Президенту доложили, что новые отделения готовы к работе, но еще ожидают дополнительного оборудования. Отмечается, что после его доставке и установки благодаря введению в действие нового лечебно-диагностического комплекса НДСЛ «Охматдет» Минздрав количество коек возрастет с 620 до 720, а количество операционных — с шести до 12.

Также планируется увеличение пролеченных случаев с 20 тысяч до 32 тысяч в год.

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"Благодаря увеличению количества реанимационных коек медицинскую помощь получат втрое больше пациентов, чем сейчас. Кроме того, количество операций в год возрастет с 10 тыс. до 18 тыс.", — рассказали в ОП.

Зеленский проверил инфраструктуру и перспективы работы отделений хирургически-онкологического корпуса.

Во время общения с исполняющим обязанности директора «Охматдета» Юрием Довбней Президент пообещал помочь больнице в решении вопроса по закупке дополнительной медицинской аппаратуры.

Главу государства также проинформировали, что теперь «Охматдет» — единственная больница в Украине, которая сможет бесплатно и быстро предоставлять маленьким пациентам полный перечень услуг по детской онкологии. Кроме того, лаборатория больницы оснащена самым современным оборудованием, в ней выполняется более 100 тысяч высококачественных лабораторных исследований в год, есть возможности для обеспечения лабораторного сопровождения процедуры трансплантации костного мозга.

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По данным ОП, в «Охматдете» открывается онкологическое отделение на 20 коек, что позволит проводить химиотерапию маленьким деткам с объемными опухолями нервной системы, глаз, других органов. Отделение сможет принимать до 150 таких пациентов в год. Также открывается криобанк и отдел тканевого типирования, полноценно будет работать отделение острой реабилитации, что уменьшит инвалидизацию детей в результате болезни.

По материалам: ukrinform.ru