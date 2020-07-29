В Украине на пересечениях "зеленых" и "красных" зон установят "карантинные" посты

29.07.2020 12:20

Укринформ

В "красной" зоне будет ограничено движение городского или междугородного транспорта, на пересечении "зеленой" и "красной" зоны будут установлены соответствующие посты.

Об этом на брифинге 29 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что касается пересечения границ между "красной" и "зеленой" зонами. В "красной" зоне будет ограничено движение транспорта, междугородного транспорта. Конечно, в таком случае будут установлены соответствующие посты на пересечении "зеленой" и "красной" зоны. Мы сейчас делаем это на уровне административно-территориальных единиц, это будет или город, или район", — сказал Степанов.

Он напомнил, что Кабинет министров изменил правила введения карантина, введя с 1 августа разделение страны на условные 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Определение, к какой зоне относится та или иная административно-территориальная единица, будет делаться на основе 4 критериев: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

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При отклонении в течение 5 дней от установленных показателей принимается решение о переходе административно-территориальной единицы в более мягкую или более строгую зону.

Степанов сообщил, что информация о том, к какой зоне отнесен тот или иной регион или административно-территориальная единица будет доступна на сайте Минздрава.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 29 июля в Украине лабораторно подтверждено 67 597 случаев COVID-19, за сутки 1 022 случая. 37 394 человека выздоровели, 1 650 умерли.

По материалам: ukrinform.ru