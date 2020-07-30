5 тысяч гривень вместо бэби-боксов: как это будет работать

Аналитика

30.07.2020 12:00

Укринформ

То государство делало новому гражданину подарок, взяв на себя все хлопоты с приобретением и доставкой. А теперь об этом придется позаботиться родителям…

Практика поддерживать семьи при рождении ребенка бэби-боксами, как это делают в Европе теперь останется в прошлом. Не прошло и двух лет после введения бэби-боксов (а это произошло в сентябре 2018 года), как на заседании Кабмина решили их монетизировать. Этому решению предшествовали проблемы с закупками товаров для подарка новорожденным, а также частично и нарекания части родителей на то, что не всегда такие пакеты были действительно нужны. Хотя справедливо сказать, что мнения у тех, кто получил бэби-боксы, разделились и несмотря на некоторую критику такая практика многим нравилась, ведь в бэби-боксе было все для первых месяцев жизни малыша, причем достаточно неплохого качества.

Как же теперь это будет работать и сейчас с остатками бэби-боксов по Украине, далее в материале.

Бэби-боксы многим понравились, и с ними были проблемы в тендере

Одной из тех мам, кто еще успел получить свой бэби-бокс в столице, стала Ирина Балашова. Она как раз из тех, кто остался полностью довольным от такой государственной поддержки. «Наконец я с удовольствием увидела, куда идут наши налоги», — говорит Ирина. И добавляет, что была приятно удивлена ​​перечнем вещей, их качеством, а также тем, что одежда для малыша рассчитана на разные размеры и сезоны. Там подгузники, пеленки, боди разных размеров, штанишки, шапочки, носки, царапки, термометр, расческа, одеяло, пододеяльник, комбинезон, полотенце, крем, губка, развивающий коврик и прочее.



На сегодня бэби-боксов в столице уже почти не осталось

Но заместитель директора Департамента социальной политики Максим Бученко рассказывает, что на сегодня бэби-боксов в столице уже почти не осталось. «В 80% родильных домах, которые находятся на территории Киева, пакеты малыша закончились», — говорит Максим Бученко и добавляет, что город готов к проведению выплат — необходимые средства для этого есть.

Как это будет работать? После рождения ребенка родители будут получать 5 тысяч гривень, которые можно будет использовать исключительно на покупку вещей для малыша. Средства можно будет получить на специальный счет в ПриватБанке. Чтобы эти средства проконтролировать, будут установлены розничные точки, в которых можно будет приобрести только определенные товары.

К такому решению правительство подтолкнула ситуация с провалом закупок. Ранее закупки проводили счет областных бюджетов, но с марта 2020-го (постановление Кабмина № 172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью "Пакет малыша") это решили делать за средства госбюджета для всех регионов. За проведение закупок отвечало государственное учреждение "Профессиональные закупки". Как сообщили в ТСН, из 13 участников к тендеру допустили лишь четырех. Участники всеукраинского тендера, которым было отказано, пожаловались на заказчика в Антимонопольный комитет Украины, который в конце процедуру закупки отменил. Не исключено, что Антимонопольный комитет увидел в процедуре коррупционную составляющую, которая нередко бывает при любом освоении масштабных объемов государственных средств. А бюджет-2020 предусматривал расходы в размере 1,6 миллиарда гривень на «пакеты малыша» для 331 тысяч семей.

Ситуация в регионах: то очереди еще 2018 года, то никаких проблем

Ситуация с тендером вызвала в некоторых областях очереди на получение бэби-боксов еще до решения правительства об их монетизации. Например, в Винницкой области по состоянию на 29 июля компенсацию за неполученные "пакеты малыша" ждут 875 семей, о чем сообщила корреспонденту Укринформа заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная. «Всем этим семьям будет выплачена денежная компенсация за неполученную одноразовую натуральную помощь в виде бэби-бокса», — сказала Заболотная.

В Донецкой области бэби-боксов вообще не видели. Дело в том, что Донецкая область не подписала договор о выделении из областного бюджета средств на эту программу, поскольку имела замечания к договору. Пока шла переписка между ОГА и Минсоцполитики Украины, роженицы дважды обращались в суд. Ответчиком выступил департамент социальной защиты Донецкой ОГА, который выиграл все суды. Кроме того, было начато уголовное производство по этому вопросу. Его результатом стало то, что уже новый состав министерства признал обоснованность замечаний Донецкой ОГА, сообщил собкор Укринформа. Поэтому с 6 июля в Донецкой области началась выплата денежной компенсации за неполученные пакеты малыша. Размер такой единовременной выплаты составляет 3250 гривень на каждого рожденного с 1 сентября 2018-го по 31 декабря 2019 года ребенка. По данным министерства социальной политики Украины, размер компенсации соответствует средней стоимости «пакете малыша» в течение 2018-2019 годов. По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, проблемы, которые были в регионе, решены за счет средств областного бюджета, а это около 46 млн грн. «Возможность получить денежную компенсацию будут иметь 14200 семей», — сказал глава области.



А в некоторых областях проблем с выдачей бэби-боксов как не было, так и нет

Но в некоторых областях проблем с выдачей бэби-боксов как не было, так до сих пор нет. Например, начальница Департамента социальной защиты Николаевской ОГА Оксана Ельчиева рассказала, что сейчас в области на складе есть запасы, которых хватит на месяц-два, в зависимости от того, сколько родится детей. То же и на Черниговщине — там «пакеты малыша» распределены по всем роддомам и выдаются своевременно, о чем корреспонденту Укринформа сообщил директор департамента социальной защиты населения Черниговской ОГА Олег Русин. «Средства проплачены, "пакеты малыша" в наличии есть и выдаются своевременно. Из роддомов никаких сигналов об их нехватке не поступает», — сказал директор департамента.

Будем надеяться, что с новым механизмом оказания помощи при рождении детей все, кто ждал ее, получат. Если это еще и позволит избежать возможной коррупции при проведении тендеров, то такое решение вообще можно будет считать оптимальным. Но с другой стороны, не стоит исключать риски с задержкой и самих этих денежных выплат. Мы хорошо знаем, как часто хорошие инициативы в нашем государстве превращаются со временем в проблемы для ее граждан. Собственно, похожая ситуация и здесь: то государство дарило своему новому гражданину нужные вещи, взяв на себя все хлопоты с приобретением и доставкой. А теперь это придется делать родителям, да еще и под контролем чиновников. Посмотрим, что выйдет.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru