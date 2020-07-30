ГБР ведет следствие в отношении экс-полицейского, который сбил пешехода и скрылся

30.07.2020 05:35

Укринформ

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП на Львовщине с участием правоохранителя, теперь уже бывшего, который сбил пешехода и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

«Сообщаем, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове при содействии и оперативном сопровождении Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителя из Львовской области», — говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 19 июля около полуночи на автодороге в селе Верчаны Стрыйского района Львовской области водитель авто марки ВАЗ 210740 под управлением старшего оперуполномоченного СКП Стрыйского ОП ГУНП во Львовской области, осуществил наезд на жителя этого села 1975 года рождения.

Уточняется, что после совершения ДТП водитель авто сбежал с места ДТП, оставив пострадавшего на дороге.

Потерпевший, как сообщают в ГБР, был в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Стрыйскую центральную райбольницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, кома 3-4 степени. Сейчас он находится в критическом состоянии, в сознание не приходил.

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Предварительно правонарушение квалифицированно по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Как сообщалось, 19 июля во Львовской области правоохранитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранителя уже уволили из рядов Национальной полиции.

По материалам: ukrinform.ru