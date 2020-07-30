Госпитали для ветеранов смогут подписать соглашения для дофинансирования — Минздрав

30.07.2020 20:28

Укринформ

Госпитали для инвалидов и ветеранов войны получат возможность подписать дополнительные соглашения для дофинансирования по программе медицинских гарантий так называемого переходного финансирования.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает корреспондент Укринформа.

«В ближайшее время уже начнется это контрактирование. Завершается согласование всех нормативных документов, визирование Министерства финансов, Министерства юстиции, поскольку процедура требует таких согласований. Это достаточно сложный процесс, однако дополнительное финансирование будет с июля 2020 года», — сказала Микичак.

По ее словам, всего в стране работает 30 госпиталей для инвалидов и ветеранов войны, в которых развернуты 6517 коек различного профиля.

Согласно анализу их владельцев — областных советов, на три квартала 2020 года минимальная потребность в финансировании составила 648 млн грн. «Таким образом госпитали ветеранов войны недополучили финансирование в 2020 году по программе медицинских гарантий почти 272 млн грн. Это очень большая сумма. Значительная часть госпиталей сегодня не может обеспечить весь спектр медицинской помощи, медицинской услуги, питания в том объеме, который предусмотрен действующим законодательством», — добавила чиновник.

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Она напомнила, что фактически финансирование госпиталей в этом году осуществлялось по целевой медицинской субвенции из государственного бюджета, а с апреля их, как и большинство учреждений здравоохранения, превратили в коммунальные некоммерческие предприятия, заключившие соглашения с Национальной службой здоровья на три квартала 2020 года. В целом сумма подписанных контрактов составила 377 млн ​​65 тыс. грн. «Это финансирование 28 госпиталей ветеранов, поскольку два других находятся на государственном финансировании и подчинены непосредственно Минздраву», — сказала замминистра.

Как известно, в Украине на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения по состоянию на 1 января 2020 года находились 884 800 ветеранов войн и 205612 участников антитеррористической операции, среди них — 9476 инвалидов и 196 136 участников АТО.

По материалам: ukrinform.ru