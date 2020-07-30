Гривна немного просела: ситуация на валютном рынке 30 июля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 30 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 30 июля 2020 года. Цена американского доллара составила 27,68 гривен за доллар, что на 7 копеек меньше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 1 копейку дороже и стоит сегодня 32,46 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 30 июля:

1 доллар США стоит 27,6846 гривен;

1 евро – 32,4696 гривен;

1 российский рубль – 0,3821 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,50 гривен, продажа 27,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,00 гривен, продажа 32,60 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 29 июля 2020 года.