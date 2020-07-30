Кабмин поддержал создание новых объектов природно-заповедного фонда
Кабмин поддержал создание новых объектов природно-заповедного фонда
29.07.2020 22:37
Укринформ
Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Украины «О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения».
Соответствующее решение принято на заседании 29 июля, сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что, согласно указу, ландшафтный заказник «Кручи» площадью 172,24 га в Никольском районе Донецкой области, ботанический заказник «Долина ирисов» площадью 19,9952 га в Николаевском районе Львовской области и парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» площадью 54,46 га в городе Трускавец Львовской области станут объектами природно-заповедного фонда общегосударственного значения.
Министр охраны окружающей природной среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подчеркнул, что Украина отстает в развитии системы территорий и объектов природно-заповедного фонда по сравнению со странами Европы, "и этим решением мы делаем шаг к расширению сети природно-заповедных территорий Украины и сохранения живописных и уникальных уголков страны".
«Создание новых территорий природно-заповедного фонда возможно только при условии тесного сотрудничества государственных и местных органов власти, общества и ученых. И особенно приятно, что нам удалось сделать это сотрудничество результативным», — отметил Абрамовский.
Читайте также: «Путешествуй по Украине»: Гостуризм выпустил ролик-приглашение в Асканию-Новую
Министр подчеркнул, что эти территории являются ценными природными участками, на которых обнаружены виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Включение в природно-заповедный фонд позволит сохранить их природные, историко-культурные, эстетические, воспитательные, научные и оздоровительные ценности и расширит национальную экологическую сеть Украины.
В соответствии с указом президента будет введен режим охраны и сохранения созданных объектов и должны быть разработаны проекты землеустройства по организации и установлению границ охраняемых участков.
Создание объектов ПЗФ является совместным решением местных властей, ученых и Министерства окружающей природной среды.
По материалам: ukrinform.ru