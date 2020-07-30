Кабмин поддержал создание новых объектов природно-заповедного фонда

29.07.2020 22:37

Укринформ

Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Украины «О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения».

Соответствующее решение принято на заседании 29 июля, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что, согласно указу, ландшафтный заказник «Кручи» площадью 172,24 га в Никольском районе Донецкой области, ботанический заказник «Долина ирисов» площадью 19,9952 га в Николаевском районе Львовской области и парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» площадью 54,46 га в городе Трускавец Львовской области станут объектами природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Министр охраны окружающей природной среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подчеркнул, что Украина отстает в развитии системы территорий и объектов природно-заповедного фонда по сравнению со странами Европы, "и этим решением мы делаем шаг к расширению сети природно-заповедных территорий Украины и сохранения живописных и уникальных уголков страны".

«Создание новых территорий природно-заповедного фонда возможно только при условии тесного сотрудничества государственных и местных органов власти, общества и ученых. И особенно приятно, что нам удалось сделать это сотрудничество результативным», — отметил Абрамовский.

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Министр подчеркнул, что эти территории являются ценными природными участками, на которых обнаружены виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Включение в природно-заповедный фонд позволит сохранить их природные, историко-культурные, эстетические, воспитательные, научные и оздоровительные ценности и расширит национальную экологическую сеть Украины.

В соответствии с указом президента будет введен режим охраны и сохранения созданных объектов и должны быть разработаны проекты землеустройства по организации и установлению границ охраняемых участков.

Создание объектов ПЗФ является совместным решением местных властей, ученых и Министерства окружающей природной среды.

По материалам: ukrinform.ru