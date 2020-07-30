Кадровые чистки в «ЛНР»: Пасечник принял ряд важных решений

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник уволили с должности «министра топлива и угольной промышленности» Павла Мальгина. Вместо Мальгина «министерство» временно возглавил Александр Трофименко, который до этого занимал должность «главного государственного инспектора Госгорпромнадзора ЛНР».

Об этом сообщил Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник занялся кадровыми перестановками в «министерстве топлива и угольной промышленности». Он уволил «руководителя» данного «министерства» Павла Мальгина. А вместо него назначил Александра Трофименка, который в непризнанной «республике» занимает должность «главного государственного инспектора Госгорпромнадзора ЛНР».

По информации ресурса «Луганский инсайд», «руководство республики» решило сделать Мальгина крайним в истории с забастовками горняков. Но есть и другие, причины увольнения Мальгина. Ресурс пишет, что Мальгин выступил против закрытия шахт, и видимо это и не понравилось «властям ЛНР». Кроме того, ресурс пишет, что, несмотря на забастовки работников шахт, все-таки шахтеры хорошо относились к Мальгину. Такое хорошее отношение к «экс-руководителю министерства» объясняется тем, что он был противников закрытия шахт.

Нового «исполняющего обязанности министра угольной промышленности ЛНР» Александра Трофименка, по информации автора публикации, характеризируют, как очень эмоционального человека. Знакомые Трофименка поговаривают, что он часто срывался на подчиненных.

К тому же, когда он был «главным инспектором» «Госгорпромнадзор» на шахте «Схидкарбон», погибло 17 шахтеров. Ресурс пишет, что данная структура была в курсе, что на шахте есть много нарушений, но на все закрыла глаза.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» заговорили о присоединении «республики» к Ростовской области.