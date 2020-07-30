Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — почти 1 200 новых случаев COVID-19 за день. Число зараженных вирусом в мире уже превысило отметку в 17 миллионов.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — khqa.com

Об этом передает «НБН«.

По свежим данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 1 197 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло к 68 794. Из них:

  1. умерли — 1 673 (+ 23 за день)
  2. вылечились — 38 154 (+ 760 за день)
  3. продолжают лечение — 28 967

Ситуация с заболевшими в областях и столице:

  • Львовская область — 9 379 (+ 131)
  • г. Киев — 8 131 (+ 199)
  • Ровенская область — 5 942 (+ 105)
  • Черновицкая область — 5 812 (+ 61)
  • Закарпатская область — 5 078 (+ 70)
  • Ивано-Франковская область — 4 446 (+ 104)
  • Волынская область — 3 735 (+ 41)
  • Киевская область — 3 672 (+ 43)
  • Харьковская область — 3 626 (+ 70)
  • Одесская область — 3 150 (+ 46)
  • Тернопольская область — 2 922 (+ 70)
  • Винницкая область — 2 698 (+ 38)
  • Житомирская область — 1 807 (+ 43)
  • Днепропетровская область — 1 394 (+ 30)
  • Хмельницкая область — 1 109 (+ 23)
  • Черкасская область — 919 (+ 9)
  • Донецкая область — 865 (+ 4)
  • Черниговская область — 789 (+ 44)
  • Запорожская область — 779 (+ 12)
  • Кировоградская область — 702 (+ 5)
  • Николаевская область— 578 (+ 15)
  • Сумская область — 484 (+ 17)
  • Полтавская область — 431 (+ 17)
  • Херсонская область — 224 (+ 0)
  • Луганская область — 122 (+ 0)

Самый большой прирост заболевших выявили в Киеве (+ 199). Такой прирост является антирекордным для украинской столицы.

Также более сотни новых случаев зафиксировали во Львовской (+131), Ровенской (+105) и Ивано-Франковской (+104) областях.

Число заболевших в мире также продолжает стремительно расти: на данный момент уже выявлено 17 194 261 (+ 294 673 за день) заболевших. Из них:

  1. умерли — 670 294 (+ 6 754 за день)
  2. вылечились — 10 705 385 (+ 242 572 за день)
  3. продолжают лечение — 5 818 582

Наибольшее число заболевших выявлено в таких странах:

  • США — 4 568 375
  • Бразилия — 2 555 518
  • Индия — 1 578 982
  • Россия — 828 990
  • ЮАР — 471 123
  • Мексика — 408 449
  • Перу — 400 683
  • Чили — 351 575
  • Испания — 329 721
  • Великобритания — 301 455
  • Иран — 298 909
  • Пакистан — 277 402
  • Колумбия — 276 055
  • Саудовская Аравия — 272 590
  • Италия — 246 776
  • Бангладеш — 232 194
  • Турция — 228 924
  • Франция — 221 077
  • Германия — 208 811
  • Аргентина — 178 996
  • Ирак — 118 300
  • Канада — 117 357
  • Катар — 110 153
  • Индонезия — 104 432

Напомним, ранее мы писали, что с 1 августа в Украине новые правила карантина.


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