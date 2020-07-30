Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 июля
Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — почти 1 200 новых случаев COVID-19 за день. Число зараженных вирусом в мире уже превысило отметку в 17 миллионов.
Об этом передает «НБН«.
По свежим данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 1 197 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло к 68 794. Из них:
- умерли — 1 673 (+ 23 за день)
- вылечились — 38 154 (+ 760 за день)
- продолжают лечение — 28 967
Ситуация с заболевшими в областях и столице:
- Львовская область — 9 379 (+ 131)
- г. Киев — 8 131 (+ 199)
- Ровенская область — 5 942 (+ 105)
- Черновицкая область — 5 812 (+ 61)
- Закарпатская область — 5 078 (+ 70)
- Ивано-Франковская область — 4 446 (+ 104)
- Волынская область — 3 735 (+ 41)
- Киевская область — 3 672 (+ 43)
- Харьковская область — 3 626 (+ 70)
- Одесская область — 3 150 (+ 46)
- Тернопольская область — 2 922 (+ 70)
- Винницкая область — 2 698 (+ 38)
- Житомирская область — 1 807 (+ 43)
- Днепропетровская область — 1 394 (+ 30)
- Хмельницкая область — 1 109 (+ 23)
- Черкасская область — 919 (+ 9)
- Донецкая область — 865 (+ 4)
- Черниговская область — 789 (+ 44)
- Запорожская область — 779 (+ 12)
- Кировоградская область — 702 (+ 5)
- Николаевская область— 578 (+ 15)
- Сумская область — 484 (+ 17)
- Полтавская область — 431 (+ 17)
- Херсонская область — 224 (+ 0)
- Луганская область — 122 (+ 0)
Самый большой прирост заболевших выявили в Киеве (+ 199). Такой прирост является антирекордным для украинской столицы.
Также более сотни новых случаев зафиксировали во Львовской (+131), Ровенской (+105) и Ивано-Франковской (+104) областях.
Число заболевших в мире также продолжает стремительно расти: на данный момент уже выявлено 17 194 261 (+ 294 673 за день) заболевших. Из них:
- умерли — 670 294 (+ 6 754 за день)
- вылечились — 10 705 385 (+ 242 572 за день)
- продолжают лечение — 5 818 582
Наибольшее число заболевших выявлено в таких странах:
- США — 4 568 375
- Бразилия — 2 555 518
- Индия — 1 578 982
- Россия — 828 990
- ЮАР — 471 123
- Мексика — 408 449
- Перу — 400 683
- Чили — 351 575
- Испания — 329 721
- Великобритания — 301 455
- Иран — 298 909
- Пакистан — 277 402
- Колумбия — 276 055
- Саудовская Аравия — 272 590
- Италия — 246 776
- Бангладеш — 232 194
- Турция — 228 924
- Франция — 221 077
- Германия — 208 811
- Аргентина — 178 996
- Ирак — 118 300
- Канада — 117 357
- Катар — 110 153
- Индонезия — 104 432
Напомним, ранее мы писали, что с 1 августа в Украине новые правила карантина.