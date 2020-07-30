Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 июля

Украина вошла в новый день с новым коронавирусным антирекордом — почти 1 200 новых случаев COVID-19 за день. Число зараженных вирусом в мире уже превысило отметку в 17 миллионов.

Об этом передает «НБН«.

По свежим данным от СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 1 197 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло к 68 794. Из них:

умерли — 1 673 (+ 23 за день) вылечились — 38 154 (+ 760 за день) продолжают лечение — 28 967

Ситуация с заболевшими в областях и столице:

Львовская область — 9 379 (+ 131)

г. Киев — 8 131 (+ 199)

Ровенская область — 5 942 (+ 105)

Черновицкая область — 5 812 (+ 61)

Закарпатская область — 5 078 (+ 70)

Ивано-Франковская область — 4 446 (+ 104)

Волынская область — 3 735 (+ 41)

Киевская область — 3 672 (+ 43)

Харьковская область — 3 626 (+ 70)

Одесская область — 3 150 (+ 46)

Тернопольская область — 2 922 (+ 70)

Винницкая область — 2 698 (+ 38)

Житомирская область — 1 807 (+ 43)

Днепропетровская область — 1 394 (+ 30)

Хмельницкая область — 1 109 (+ 23)

Черкасская область — 919 (+ 9)

Донецкая область — 865 (+ 4)

Черниговская область — 789 (+ 44)

Запорожская область — 779 (+ 12)

Кировоградская область — 702 (+ 5)

Николаевская область— 578 (+ 15)

Сумская область — 484 (+ 17)

Полтавская область — 431 (+ 17)

Херсонская область — 224 (+ 0)

Луганская область — 122 (+ 0)

Самый большой прирост заболевших выявили в Киеве (+ 199). Такой прирост является антирекордным для украинской столицы.

Также более сотни новых случаев зафиксировали во Львовской (+131), Ровенской (+105) и Ивано-Франковской (+104) областях.

Число заболевших в мире также продолжает стремительно расти: на данный момент уже выявлено 17 194 261 (+ 294 673 за день) заболевших. Из них:

умерли — 670 294 (+ 6 754 за день) вылечились — 10 705 385 (+ 242 572 за день) продолжают лечение — 5 818 582

Наибольшее число заболевших выявлено в таких странах:

США — 4 568 375

Бразилия — 2 555 518

Индия — 1 578 982

Россия — 828 990

ЮАР — 471 123

Мексика — 408 449

Перу — 400 683

Чили — 351 575

Испания — 329 721

Великобритания — 301 455

Иран — 298 909

Пакистан — 277 402

Колумбия — 276 055

Саудовская Аравия — 272 590

Италия — 246 776

Бангладеш — 232 194

Турция — 228 924

Франция — 221 077

Германия — 208 811

Аргентина — 178 996

Ирак — 118 300

Канада — 117 357

Катар — 110 153

Индонезия — 104 432

Напомним, ранее мы писали, что с 1 августа в Украине новые правила карантина.