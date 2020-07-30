На Донбассе этой осенью открываются новые КПВВ: в Украине сообщили, где будут расположены пункты

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что в населенных пунктах Счастье и Золотое открываются новые КПВВ осенью 2020 года. Украина надеется, что оккупационная администрация, в свою очередь, выполнит собственные обязательства по монтажу отдельных комплексов зданий.

Об этой информации сообщил телеканал «112 Украина», передает «НБН».

«Украина делает все возможное для восстановления работы двух КПВВ на границе с так называемыми формированиями «Л/ДНР». Предварительно, мы откроем эти участки уже осенью. Однако точно можем заверить, что мы планируем их открыть в течении 4-х месяцев. Мы надеемся, что администрация оккупантов будет выполнять свои обязательства касательно монтажа зданий», — сообщил в самом начале первый замминистра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский

«Это необходимо, чтобы граждане Украину могли прибыть на подконтрольную Киеву территорию», — продолжил он.

После этого замминистра сообщил о том, что на подконтрольной Украине территории близ города Золотое уже построили комплекс сооружений для возможности пропуска, а также сервисного обслуживания граждан.

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