Работа на карантине: Минздрав утвердил рекомендации для учреждений образования

30.07.2020 18:28

Укринформ

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер в учреждениях образования в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача № 42 от 30 июля 2020 года Министерство здравоохранения обнародовало на своем сайте.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в учебном 2020-2021 году субъекты, ответственные за устройство, содержание учреждений внешкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего, высшего образования, должны осуществлять свою деятельность с учетом этих временных рекомендаций", — говорится в документе.

Рекомендации касаются организации образовательного процесса, питания, транспорта, который перевозит детей и педработников в учреждение, а также определяет ответственных за выполнение временных рекомендаций.

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Среди прочего, персонал учреждений образования допускается к работе при наличии защитной маски или респиратора, предусмотрено обязательное измерение температуры перед началом работы.

Работники с температурой выше 37,2 градуса или признаками острого респираторного заболевания не будут допущены на рабочее место.

Всех работников руководство учреждения образования должно обеспечить средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3 часа работы.

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Также в медицинских пунктах учреждений образования должны быть в наличии бесконтактные термометры, средства дезинфекции, индивидуальной защиты и личной гигиены.

Перед началом занятий учителя должны опросить школьников о самочувствии и признаках острого респираторного заболевания.

Вход во все помещения учреждения образования разрешается при наличии маски или респиратора.

В то же время рекомендациями разрешается не использовать маски во время занятий в учебных помещениях.

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Во время передвижения по учреждению образования использование масок является обязательным.

Также Минздрав рекомендует предусмотреть в расписании занятий разное время начала и окончания занятий для разных классов и групп и по возможности обеспечить занятия по отдельным предметам на открытом воздухе.

После каждого учебного занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут.

Как сообщал Укринформ, Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Рассматриваются три сценария, по которым могут начать учебу:

— низкий уровень заболеваемости: посещение учреждений образования разрешено в обычном режиме;

— высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;

— средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме — дистанционно и в учреждениях образования, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

По материалам: ukrinform.ru