Сегодня — Всемирный день борьбы с торговлей людьми

30.07.2020 09:21

Укринформ

Сегодня, 30 июля, по решению ООН, отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 18 декабря 2013 года.

Как отмечают в ООН, торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Ежегодно тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

По данным Управления ООН по вопросам наркотиков и преступности, жертвами торговли людьми продолжают оставаться главным образом женщины и девушки. Доля женщин среди лиц, которых заставляют заниматься принудительным трудом, составляет около 35%. В зонах боевых действий и конфликтов эта проблема стоит наиболее остро. Согласно имеющимся данным, торговля людьми происходит повсеместно, количество перемещенных лиц за последние годы выросло почти вдвое. В 2010 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми, призвав правительства всего мира принять скоординированные и последовательных меры, чтобы победить это зло.

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Кроме того, сегодня отмечают Международный день дружбы. Он учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2011 году в знак признания актуальности и важности дружбы.

Как отмечают в ООН, человеческая дружба является высшей формой общественной солидарности, то есть добровольным связью людей, выборочным, основанным на взаимной любви; искренним и крепким союзом, не обусловленным ни биологически (как родство), ни утилитарно.

По материалам: ukrinform.ru