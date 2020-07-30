ТЕТ "закрывает" аналоговое вещание в ряде населенных пунктов

30.07.2020 14:44

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 июля рассмотрел ходатайство ЗАО «ТК «ТЕТ» (логотип «ТЕТ»), г. Киев, относительно аннулирования лицензии на вещание от 29.11.2011 № 00373-м и принял положительное решение.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Согласно этой лицензии, телеканал осуществлял общенациональное вещание на 19 частотах в ряде населенных пунктов нашей страны с использованием аналоговой технологии”, — отметили в Нацсовете.

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Также регуляторный орган обязал компанию вернуть лицензию на вещание в течение десяти дней с даты принятия этого решения.

По материалам: ukrinform.ru