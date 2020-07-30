Украина будет требовать экстрадиции нескольких боевиков из ЧВК «Вагнера», которых задержали в Беларуси

Общество
Христина Качоровська0
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Служба безопасности Украины потребует от Беларуси экстрадировать нескольких задержанных российских боевиков, которые воевали на стороне НВФ на Донбассе.

СБУ
СБУ. Фото — mind.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

«СБУ инициирует вопрос экстрадиции в Украину боевиков, которых накануне задержали в Республике Беларусь», — заявили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности уточнили, что заниматься вопрос экстрадиции будут в Офисе генпрокурора Украины.

Напомним, ранее мы писали, что среди задержанных в Беларуси боевиков есть члены НВФ «ДНР».


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