Украина будет требовать экстрадиции нескольких боевиков из ЧВК «Вагнера», которых задержали в Беларуси

Служба безопасности Украины потребует от Беларуси экстрадировать нескольких задержанных российских боевиков, которые воевали на стороне НВФ на Донбассе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

«СБУ инициирует вопрос экстрадиции в Украину боевиков, которых накануне задержали в Республике Беларусь», — заявили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности уточнили, что заниматься вопрос экстрадиции будут в Офисе генпрокурора Украины.

Напомним, ранее мы писали, что среди задержанных в Беларуси боевиков есть члены НВФ «ДНР».