В Германии подсчитали легальных проституток-украинок

30.07.2020 17:54

Укринформ

В Германии по состоянию на конец 2019 года зарегистрировали 276 проституток с украинским гражданством.

Официально зарегистрированных в этой сфере услуг россиянок — 278, в то время как гражданок Беларуси только 61 человек, сообщили в ответ на запрос DW в Федеральном статистическом ведомстве.

Ранее в четверг, 30 июля, ведомство опубликовало общий отчет, в котором сообщалось, что всего в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 40400 проституток. В ведомстве отметили, что эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.

Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии — 35% (14300 человек). 19% (7700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними — болгарки (11%, 4300 человек) и гражданки Венгрии (8%, 3100 человек).

Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% — 45 лет и более, 5% — от 18 до 20 лет.

Читайте также: Раде предлагают ввести штрафы до 136 тысяч за пропаганду гомосексуализма

В конце 2018 года по всей стране было зарегистрировано 32800 проституток. Впервые такую статистику начали собирать в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.

По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.

Фото: picture-alliance/dpa

По материалам: ukrinform.ru