В Госбюро расследований подтвердили увольнение следователя Корецкого

30.07.2020 19:05

Укринформ

Олег Корецкий освобожден от должности руководителя следственной группы Государственного бюро расследований 23 июля.

Об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Укринформа.

«Сообщаем, что Корецкий Олег Павлович освобожден от должности начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований 23.07.2020 в связи с сокращением должности государственной службы в результате изменения штатного расписания с прекращением государственной службы, на основании пункта 1 части первой статьи 87 Закона Украины «О государственной службе», — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что Корецкому также выплатили денежную компенсацию за дни неиспользованного ежегодного основного отпуска, дни дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы и выходное пособие в размере двух среднемесячных заработных плат.

Читайте также: Следователь ГБР Корецкий заявляет о бесперспективности большинства дел против Порошенко

Как сообщал Укринформ, в начале июля руководитель одного из следственных отделов ГБР Олег Корецкий заявил, в частности, что на него оказывалось давление со стороны руководства с целью возбуждения уголовных производств против пятого Президента Петра Порошенко. В то же время он убежден в бесперспективности дел против Порошенко.

Со своей стороны в ГБР утверждали, что заявление Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированным. Там также заявили, что его действия содержат отдельные признаки уголовного преступления, а именно: разглашение сведений досудебного расследования.

По материалам: ukrinform.ru