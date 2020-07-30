В Киеве начались переговоры с Ираном о компенсации за сбитый самолет МАУ — Кулеба

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30.07.2020 17:02

Укринформ

В Киеве с участием иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса и я рад тому, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат, а это — достижение справедливости", — сказал Кулеба.

Он заверил, что украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", — подчеркнул министр.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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18 июля Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ. Позже заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что бортовые самописцы успешно прочитаны и расшифрованы, стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства.

По материалам: ukrinform.ru