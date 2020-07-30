В мемориале "Бабий Яр" оцифруют две редкие книги, написанные узниками концлагерей

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30.07.2020 13:22

Укринформ

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» планирует оцифровать два редких издания о событиях в нацистских концлагерях, авторами которых являются их бывшие заключенные.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе мемориала.

"Книжная коллекция мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в июле пополнилась двумя редкими книгами, написанными заключенными нацистских лагерей. А именно — работами В. Коваля "Ми Українці" и Палладия Осинки "Альбум політв’язня" (Аушвиц). Эти книги будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформе Мемориального центра, которая запустится осенью.

В мемориале «Бабий Яр оцифруют две редкие книги, написанные узниками концлагерей/Фото: Александр Трохимчук, Укринформ

Все желающие смогут ознакомиться с цифровыми копиями. Подав в мемориал соответствующий запрос, а оригиналы изданий будут доступны только для исследователей.

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Книга "Ми Українці" — это мемуары украинского националиста-узника нацистских лагерей.

"Они настолько малоизвестны, что точно неизвестно даже имя автора, только его фамилия: Коваль. В этих мемуарах есть уникальные показания, свидетельства и фотографии о концентрационных лагерях и лагерях смерти, в том числе Дахау, Бухенвальд и другие", — рассказал куратор проекта "Коллекция" и директор издательских проектов фонда мемориала Олег Шовенко.

По его словам, больше всего эта книга интересна тем, что в ней отсутствуют какие-либо упоминания о евреях, что создает поле для исследования этой проблемы.

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Второе издание — "Альбум політв’язня" (Аушвиц) Палладия Осинки — это альбом заключенного украинского националиста с рисунками, которые рассказывают о повседневном быте Аушвица: способах пыток, сценах допросов, разных типов заключенных и тому подобное. Рисунки сделаны в виде шаржей, также большое количество характерного для лагерей сленга. Альбом был издан сразу после войны в Мюнхене в 1946 году за деньги самого автора.

Как объясняют в мемориале, Палладий Осинка — это псевдоним, а настоящее имя автора — Петр Балей. Он был общественным деятелем, публицистом, писателем, смолоду участвовал в национально-освободительной борьбе в рядах ОУН. Во время Второй мировой войны Балей был узником Освенцима, воспоминания о чем и изложил в "Альбумі політв’язня".

В то же время Шовенко уточнил, что фактически эти издания сохранились в единичных экземплярах и имеют общественно-историческую, научную, мемориальную ценность.

"Их изначально было напечатано очень мало, они не вызвали особого внимания. И потом, когда большая часть тиражей была утрачена, они стали библиографической редкостью", — добавил он.

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Как сообщал Укринформ, мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киевской области отцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов, которые будут впервые обнародованы в рамках проекта "Имена".

В то же время в мемориале планируют в сентябре запустить новую онлайн-платформу, на которой будет обнародован оцифрованный архив из более 600 книг ЗАГСов.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" — это неправительственная благотворительная организация, цель которой увековечить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

По материалам: ukrinform.ru